Dresden

Am Sonntagvormittag haben Beamte der Autobahnpolizei einen 42-jährigen Autofahrer gestoppt, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Zudem fanden sie in seinem Wagen Drogen und eine Waffe.

Der Mann war mit einem VW Passat in Richtung Görlitz unterwegs, als er den Polizisten auffiel. Sie kontrollierten ihn auf einem Parkplatz in der Nähe der Autobahn 4 und führten einen Drogentest bei ihm durch. Dieser reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis. Des Weiteren wurden in dem Auto Cannabis, Haschisch, Amphetamine, Utensilien zum Drogenkonsum, eine Schleuder und Dartpfeile entdeckt. Die Beamten ermitteln gegen den 42-Jährigen unter anderem wegen Drogenbesitzes.

Von cs