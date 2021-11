Dresden

Bei einem Unfall in der Wilsdruffer Vorstadt hat sich ein 85-Jähriger am Dienstagnachmittag verletzt. Dem Polizeibericht zufolge bog der Mann mit seinem Peugeot 207 in eine Tiefgarageneinfahrt an der Devrientstraße und prallte aus ungeklärter Ursache gegen mehrere Wände.

Der Senior kam anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 5 000 Euro.

Von BW