Dresden

Mit 1,8 Promille intus hat eine Ford-Fahrerin am frühen Sonnabendmorgen einen Unfall an der Hamburger Straße verursacht. Die Frau verlor an der Ecke Bremer Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen einen Baum und fällte diesen. Zuvor soll sie mit ihrem Kombi bereits mehrere Hindernisse an der Hamburger Straße touchiert haben.

Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Kameraden der Berufsfeuerwehr nahmen ausgetretene Betriebsstoffe auf und räumten den Baum zur Seite. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von DNN