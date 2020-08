Dresden

Am Sonntagabend ist ein 39-Jähriger am Tanneberger Weg wegen einer Schachtel Zigaretten angegriffen worden. Der Mann wurde zuvor von einem Unbekannten angesprochen, der ihn um eine Zigarette bat. Als der 39-Jährige seine Schachtel zückte, griff der Unbekannte danach und trat mit dem Fuß nach dem Besitzer der Zigaretten. Kurz darauf erschien die Begleitung des 39-Jährigen am Ort des Geschehens, woraufhin der Täter ohne das Diebesgut flüchtete.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.

Von mb