Dresden

Am Freitag ist gegen 13.30 Uhr eine 63-jährige Fußgängerin am Stausee Cossebaude von einem unbekannten Mann belästigt worden. Die Frau war auf einem Fußweg am Stausee unterwegs, als ihr der unbekannte Mann auf einem Fahrrad entgegen kam. Er stoppte, legte sein Rad beiseite und kam auf die Frau zu. Dabei soll er seine Hose geöffnet haben und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Danach fuhr er mit seinem Fahrrad in Richtung Meißen davon.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann etwa 25 Jahre bis 35 Jahre alt und zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß. Er hatte eine kräftige untersetzte Gestalt, trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose und hatte eine schwarze Strickmütze auf. Zudem trug er eine schwarze FFP2-Maske.

Die Polizeidirektion Dresden sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder dem Unbekannten machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von cs