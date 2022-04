Dresden

Unbekannte versuchten einen 33-jährigen Dresdner am Telefon um Geld zu betrügen. Die Täter riefen den jungen Mann an und stellten ihm einen Geldgewinn von 39.000 Euro in Aussicht.

Davor sollte er jedoch eine Zahlung von 900 Euro in Form von Guthabenkarten tätigen. Der 33-Jährige wurde misstrauisch, erkundigte sich und wandte sich am Dienstagnachmittag schließlich an die Polizei. Die Polizei ermittelt wegen Betruges.

Von cs