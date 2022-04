Dresden

Am Freitagmittag haben drei unbekannte Männer einen gehbehinderten Senioren verfolgt und ausgeraubt. Sie beobachteten den 68-Jährigen beim Einsteigen in eine Straßenbahn. Als er diese an der Haltestelle Kirschenstraße verließ, folgte ihm das Trio.

Zwei Männer hielten ihn fest, während der Dritte den Gehbehinderten durchsuchte, ihm die Geldbörse mitsamt dreistelligem Bargeldbetrag, diversen Geldkarten sowie persönlichen Papieren stahl. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Die Täter flohen in eine unbekannte Richtung.

Von ee