Dresden

Einbrecher sind am Montagvormittag in eine Wohnung an der Gerichtsstraße eingedrungen, nachdem sie zuvor offensichtlich einen Schlüssel gestohlen hatten.

Ein Unbekannter hatte die Mieter der Wohnung, unter anderem eine 86-Jährige, an der Kreuzung Dürerstraße/Rietschelstraße in ein Gespräch verwickelt. Später bemerkte die Frau, dass ihr Schlüssel aus der Jackentasche fehlte. Zurück in der Wohnung fehlte Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von lg