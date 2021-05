Dresden

Am Sonntagabend sind Unbekannte in der Leipziger Vorstadt in einen VW Caddy auf der Weinböhlaer Straße eingebrochen.

Laut Polizeimeldung schlugen die Täter eine Scheibe des Wagens ein und durchsuchten den Innenraum. Sie stahlen eine Drohne im Wert von rund 1 800 Euro.

Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von circa 1 000 Euro.

Von tik