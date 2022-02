Dresden

In der Nacht zu Freitag hat auf der Wernerstraße ein Auto gebrannt. Unbekannte hatten Feuer an einem geparkten Skoda Octavia der Firma Hentschke gelegt. Der Brand wurde zeitig entdeckt, weswegen das Feuer noch in der Entstehung von der Berufsfeuerwehr gelöscht werden konnte. Allerdings wurde der Innenraum des Kombis völlig verraucht, die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden mit 10 000 Euro an.

Bereits im November 2019 brannten Autos und andere Fahrzeuge der Firma. In diesem Zusammenhang konnte eine politische Tat nicht ausgeschlossen werden, schließlich hatte die Baufirma im Jahr 2017 Geld an die Partei Alternative für Deutschland gespendet. Deswegen stellt sich auch bei diesem aktuellen Fall die Frage, ob ein politisches Motiv vorliegen könnte.

Von ee