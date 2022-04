Dresden

Am Dienstagvormittag haben Unbekannte einen Mann um 2.000 Euro betrogen. Die Täter riefen den 33-Jährigen an und gaben sich als Mitarbeiter von Europol aus. Sie behaupteten, dass gegen den Mann wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt werde. Weiterhin gaben sie vor, dass seine Konten eingefroren werden sollen. Damit er dennoch über Bargeld verfügen könne, sollte er 2.000 Euro per Google-Play-Karten bezahlen, die dann auf ein separates Konto eingezahlt werden würden. Der 33-Jährige kam der Aufforderung nach, erwarb die Karten im angegeben Wert und übermittelte die Codes per Telefon.

Als sich die Täter erneut bei ihm meldeten und weiteres Geld forderten, wurde der Mann misstrauisch. Er bemerkte den Betrug und verständigte die Polizei.

Von cs