Dresden

Am Dienstagvormittag haben Unbekannte einen 88-jährigen Mann bestohlen. Die beiden Täter gaben sich als zivile Polizisten aus und zeigten einen vermeintlichen Dienstausweis vor.

Mit der Behauptung, wegen mehrerer Einbrüche in der Nachbarschaft zu ermitteln, verschafften sie sich Zutritt in die Wohnung in Leubnitz/Neuostra. Dort ließen sie sich von dem 88-Jährigen die Ablage für Bargeld zeigen.

Danach lenkte einer der Töter den Senioren ab und der zweite entwendete einen Briefumschlag mit 350 Euro aus einer Geldkassette. Anschließend verließen beide die Wohnung.

Von EE