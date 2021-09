Dresden

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag auf mehreren Autobahnrastplätzen Lkw-Ladungen gestohlen. Auf dem Parkplatz der Raststätte Dresdner Tor-Nord an der A4 bemerkte der Fahrer eines MAN, dass die Plombe und die Türen des Anhängers gewaltsam geöffnet wurden. Es wurde allerdings keine Ladung entwendet so die Polizei Dresden.

Anders verhielt es sich auf dem Parkplatz Wiesenholz an der A13. Dort zerschnitten die Täter die Plane des Anhängers, brachen die Türen auf und stahlen eine noch unbekannte Anzahl Reifen. Auch auf dem Parkplatz Hansens Holz an der A14 schlitzten Unbekannte die Plane eines Volvo-Sattelzugs auf und entwendeten mehrere Packungen LED-Lichter.

Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt in allen Fällen.

Von EE