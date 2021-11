Dresden

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in die Geschäftsräume zweier Firmen in der Äußeren Neustadt eingedrungen. Die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus an der Glacisstraße und hebelten im Erdgeschoss die Zugangstüren zu den Geschäftsräumen auf.

Sie durchsuchten die Zimmer und stahlen unter anderem einen Beamer und eine Lautsprecherbox im Gesamtwert von etwa 500 Euro sowie eine noch unbekannte Menge Bargeld.

Von EE