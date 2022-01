Dresden

In Dresden-Omsewitz sind Unbekannte in der Nacht von Freitag zu Samstag in einen Audi A4 an der Warthaer Straße eingedrungen. Sie verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zu dem Auto und durchsuchten die Ablagefächer. Unter anderem stahlen sie ein Handy im Wert von etwa 120 Euro.

Von SP