Dresden

Im Stadtteil Pennrich sind Unbekannte am Freitag in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. In beiden Fällen hebelten die Täter ein Fenster, beziehungsweise eine Terrassentür, auf – und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Unbekannten durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

In einem Fall entwendeten sie Schmuck im Wert von 5 000 Euro sowie Bargeld in Höhe von 10 000 Euro. Für den zweiten Fall liegen noch keine Angaben vor.

Von ffo