Dresden

Am Sonntagnachmittag sind Unbekannte in eine Wohnung an der Großenhainer Straße im Stadtteil Leipziger Vorstadt eingebrochen. Durch ein Fenster gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie die persönlichen Gegenstände der Bewohner. Die Einbrecher stahlen einen Laptop im Wert von etwa 600 Euro.

Von BW