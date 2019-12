Dresden

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in die Räume einer Physiotherapie an der Schoberstraße im Dresdner Stadtteil Laubegast eingebrochen.

Die Täter drückten gewaltsam die Glasschiebetür sowie eine weitere Zugangstür auf und stahlen einen Tresor. Darin befand sich eine bislang nicht bekannte Menge Bargeld.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5 000 Euro.

Von ffo