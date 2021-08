Dresden: Unbekannte brechen Tresor in Bürogebäude auf

Dresden

Am Wochenende sind Unbekannte in ein Büro an der Eberswalder Straße in der Äußeren Neustadt eingebrochen.

Die Täter schlugen die Scheibe einer Tür ein und gelangten so in das Haus, heißt es seitens der Polizeidirektion Dresden. Sie begaben sich in die Büroräume in der zweiten Etage, hebelten mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume.

Dabei rissen sie einen Schranktresor aus der Verankerung, brachen ihn auf und stahlen eine Geldkassette mit einem vierstelligen Betrag. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1 000 Euro.

Von tik