Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in ein Bürogebäude am Fetscherplatz eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so ins Innere.

Insgesamt brachen sie die Tür zu zwei Praxen sowie sechs Büros auf und durchsuchten die Räume. Die Täter stahlen Bargeld im Wert von etwa 3.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Von cs