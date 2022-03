Dresden

Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr hat es auf dem Bahnsteig des Haltepunkt Dresden-Pieschen eine körperliche Auseinandersetzung gegeben.

Aus einer Gruppe heraus attackierten Unbekannte eine Person am Bahnsteig mit Schlägen und Tritten. Aufgefundene Blutspuren am Tatort deuten auf Verletzungen der Tatbeteiligten hin. Nach ersten Erkenntnissen nutzte die Personengruppe zuvor die S-Bahn in Fahrtrichtung Meißen. Zum Tatzeitpunkt befanden sich weitere Personen in unmittelbarer Nähe des Bahnsteiges.

Zur Rekonstruktion der Geschehnisse sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wem ist die Personengruppe bereits in der S-Bahn aufgefallen? Wer hat die Tathandlung auf dem Bahnsteig beobachten können? Wem ist die Personengruppe am Haltepunkt Dresden-Pieschen aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0351 81 50 20 bei der Bundespolizei zu melden.

Von ls