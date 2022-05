Dresden

Im Laufe des Sonntags haben sich Einbrecher in mehrere Autos in einer Tiefgarage am Amalie-Dietrich-Platz Zugang verschafft. Die Täter brachen in einen BMW, einen Peugeot sowie einen Audi ein und durchsuchten sie.

Der Sachschaden wurde mit 7.000 Euro angegeben. Ob die Täter etwas stahlen, ist bisher noch unklar.

Von cs