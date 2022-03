Dresden

Ein 59-Jähriger und eine 58-Jährige haben am Sonntagnachmittag eine Frau rassistisch beschimpft. Die tschechische Staatsangehörige befand sich mit ihren Kindern in einem Innenhof an der Keplerstraße in Reick.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und ermittelt wegen Beleidigung und Volksverhetzung gegen die beiden.

Von lg