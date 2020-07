Dresden

Die Dresdner Polizei ermittelt aktuell wegen eines Trickdiebstahls und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Demnach betrat eine Frau am Montagabend eine Fahrschule an der Bautzner Landstraße, breitete vor einer 45-jährigen Mitarbeiterin eine Landkarte aus und ließ sich diese erklären. In einem unbeobachteten Moment stahl sie offenbar eine Tasche mit Geld und verließ danach das Büro.

Die Täterin war etwa 35 Jahre alt, 1,65 Meter groß und von normaler Statur. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0351/483 22 33 zu melden.

Von fg