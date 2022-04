Dresden

Mehrere Täter haben am Dienstag eine 87-Jährige um viel Geld betrogen. Sie riefen die Frau am Vormittag mehrmals an und gaben sich als Polizisten, Richter und Bankmitarbeiter aus. Sie erklärten ihr, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht hätte und sie dem Gefängnis entgehen könne, wenn die Dresdnerin eine Kaution von 50.000 Euro bezahle. Die Frau übergab kurze Zeit später einer bisher unbekannten Frau das Geld. Als ihre echte Tochter sie besuchte, fiel der Betrug auf.

Weitere Trickbetrüger riefen am Dienstag bei einem 94-Jährigen im Stadtteil Mickten an. Sie gaben sich als Mitarbeiter von Polizei und Staatsanwaltschaft aus und verlangten 40.000 Euro, damit seine Tochter nicht in Haft müsse. Der Betrug scheiterte, da der Dresdner seine Tochter telefonisch erreichen konnte. Bereits in den vergangenen Tagen wurden der Polizeidirektion Dresden zahlreiche Betrugsversuche gemeldet.

Die Polizei rät: Legen Sie gesundes Misstrauen an den Tag. Ziehen Sie im Zweifel eine Vertrauensperson dazu. Verständigen Sie im Verdachtsfall die Polizei.

Von cs