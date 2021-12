Dresden

Am Montagmorgen wurde ein Junge in Dresden-Trachau von einem Unbekannten in einem Bus der Linie 80 angesprochen. Der Junge stieg an der Haltestelle „Neuländer Straße“ zu. Er setzte sich in den hinteren Bereich des Busses, gegenüber von einem Unbekannten. Der Mann bot ihm im Laufe der Fahrt an, dass er bei ihm zu Hause mit einer Konsole spielen könne. Der Zehnjährige verneinte das und trat den Mann, welcher daraufhin an der Haltestelle „Krankenhaus Neustadt“ den Bus verließ.

Es handelt sich um einen etwa 40-Jährigen mit Brille, welcher dunkel gekleidet war. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls, welche insbesondere Angaben zu dem Mann machen können.

Hinweise:(0351)483 22 33

Von SP