Dresden

In der Nacht zum Donnerstag hat sich in Dresden eine Person beim Genuss einer Wasserpfeife selbst vergiftet. Wie die Feuerwehr mitteilt, mussten die Kameraden gegen 2 Uhr an die Fraunhoferstraße in Trauchau ausrücken, um die betroffenen Wohnung zu belüften und die Luftqualität zu messen.

Der Patient kam derweil mit einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus.

Von fkä