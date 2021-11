Dresden

In Dresden-Trachau ist eine 87-Jährige Opfer eines Betruges geworden. Unbekannte gaben sich dabei als Polizeibeamte aus. Zuerst rief einer der Täter die Frau an und stellte sich als Polizist vor. Er kündigte den Besuch eines weiteren Polizeibeamten an, welcher ihre Wertsachen überprüfen würde.

Also lies die Frau einen Unbekannten eintreten und zeigte ihm einen Schrank, in welchem sie Goldschmuck aufbewahrte. Der Mann durchsuchte diesen und stahl dabei Halsketten sowie Ringe von unbekanntem Wert. Anschließend verließ er unbemerkt die Wohnung. Der Anrufer lenkte die Seniorin in der Zwischenzeit ab.

Die Frau bemerkte nachher den Verlust und informierte die Polizei. Daraufhin wurde der Betrug schnell klar.

Von SP