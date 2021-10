Dresden

Ein 71-Jähriger hat am Samstagabend kurz vor 21 Uhr seinen Nachbarn mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Wie die Polizei meldet, feuerte der Senior die Pistole zudem ungezielt ab, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen.

Worum ging es? Der 35-jährige Nachbar hatte nach Meinung des Rentners die Musik in seiner Wohnung an der Halleystraße zu laut aufgedreht. Die Polizei machte den Bewaffneten wenig später in seiner eigenen Wohnung ausfindig und stellte Waffe sowie Munition sicher. Gegen den 71-Jährigen wird wegen Bedrohung ermittelt.

Von fkä