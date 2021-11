Dresden

Unbekannte sind am Wochenende in ein Geschäft an der Wahnsdorfer Straße in Dresden-Trachau eingebrochen.

Laut Polizeimeldung hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Geschäftsräume. Sie stahlen nach erster Übersicht Bargeld im Wert von etwa 100 Euro. Den entstandenen Sachschaden konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Von BW