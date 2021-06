Dresden

Am Sonntagmittag stürzte auf der Böttgerstraße in Dresden-Trachau ein Weißdorn Baum von einem Schulgelände auf die Straße und beschädigte zwei parkende Autos. An einem VW und einem Renault entstand ein geringer Sachschaden. Die Feuerwehr zerlegte den Baum. Während der Räumungsarbeiten musste die Straße gesperrt werden.

Von Tino Plunert