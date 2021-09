Dresden

In Tolkewitz kam es am frühen Dienstagmittag zu einem Unfall auf der Wehlener Straße/Marienberger Straße. Ein Opel Combo stieß mit einem VW Golf zusammen. Dadurch verletzten sich die beiden Fahrzeuglenkerinnen sowie ein Kind, welches sich ebenfalls im Opel befand. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Berufsfeuerwehr der Wache Striesen sicherte anschließend die Unfallstelle und musste die Batterie des Opels abklemmen. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen, die Wehlener Straße musste gesperrt werden und die Straßenbahnlinien 4 und 6 wurden unterbrochen.

Der Verkehrsunfalldienst ermittelt noch zur Unfallursache.

Von SP