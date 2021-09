Dresden

In Dresden-Tolkewitz kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten. Auf dem Weg von der Toeplerstraße zur Salzburger Straße verunfallte eine 85-jährige Radfahrerin aus bisher ungeklärter Ursache.

Sie kam offensichtlich aus einer Gartensparte und war in Richtung Salzburger Straße unterwegs und dabei gestürzt. Sie verletzte sich so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Verkehrsunfalldienst ermittelt und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.

Hinweise:03514832233

Von SP