Dresden

Eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage an der Marienberger Straße hat am Freitagmorgen gebrannt.

Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, stand die Laube bereits völlig in Brand. Laut Meldungen der Feuerwehr stellte sich die Versorgung mit Löschwasser in der Gartenanlage als schwierig heraus, weswegen zunächst ein weiteres Tanklöschfahrzeug gerufen werden musste. Die Einsatzkräfte löschten anschließend das Feuer. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass die Laube völlig niederbrannte.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von BW