Dresden

Telefonbetrüger haben am Montag und Dienstag versucht, einen Dresdner Senioren um viel Geld zu bringen. Die Täter stellten dem 90-Jährigen einen Glücksspielgewinn von 144.000 Euro in Aussicht. Dafür sollte er jedoch zunächst eine Gebühr in Höhe von 3.750 Euro zahlen. Als der Mann das Geld von der Sparkasse abheben wollte, macht ihn ein Mitarbeiter auf den Betrug aufmerksam und verhinderte einen Vermögensschaden.

Von cs