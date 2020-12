Dresden

Unbekannte wollten am Mittwochmittag eine 71-jährige Seniorin am Telefon betrügen.

Wie die Polizei berichtet, gab sich einer der Täter als Angehöriger aus und behauptete, er läge schwer krank in einem Krankenhaus. Anschließend übergab er das Telefon an einen vermeintlichen Arzt. Dieser forderte 40.000 Euro für drei notwendige Impfungen. Die Seniorin rief den angeblich kranken Angehörigen an und versicherte sich, dass es ihm gut ging. Anschließend wandte sie sich an die Polizei. Ein Vermögensschaden trat nicht ein.

Von DNN