Dresden

Am späten Sonntagabend sind am Wiener Platz drei syrische Staatsbürger im Alter von 33, 36 und 45 Jahren aus unbekanntem Grund in Streit geraten.

Als die Auseinandersetzung eskalierte, zückte der 45-Jährige zwei Handsägen und schlug damit auf den 36-Jährigen ein. Dabei verletzte er sich selbst schwer. Sein Kontrahent trug leichte Verletzungen davon.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von kcu