Dresden

Am Montagmittag wurde eine 79-Jährige am Zelleschen Weg bei einem Unfall schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Roller in Richtung Fritz-Förster-Platz unterwegs, als sie von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte. Dabei stieß sie mit einem Opel zusammen, welcher in die gleiche Richtung unterwegs war.

Die 79-Jährige stürzte dabei und verletzte sich schwer. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.500 Euro. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von SP