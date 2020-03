Dresden

Am Montag kam es gegen 10.45 Uhr auf der Nürnberger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Hyundai war am Nürnberger Ei in Richtung Münchner Straße unterwegs. In Höhe der Liebigstraße wollte ein Fußgänger die Fahrbahn überqueren. Der Hyundai erfasste den Fußgänger. Der Mann musste reanimiert werden und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Hyundaifahrer und seine Beifahrerin blieben physisch unverletzt. Die Nürnberger Straße ist in Richtung Münchner Straße gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von rh