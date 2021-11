Dresden

In Dresden-Südvorstadt hat am frühen Sonntagmorgen ein 30-jähriger Rumäne versucht in eine Kindertagesstätte einzudringen. Zeugen alarmierten die Polizei über den Mann und diese hat ihn noch bevor er in das Gebäude eindringen konnte festgenommen.

An der Tür entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Gegen den Mann wird nun wegen des Einbruchversuches ermittelt.

Von SP