Dresden

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Senior. Der 88 Jahre alte Siegfried W. hat am Dienstagvormittag seine Wohnung an der Tittmannstraße in Striesen verlassen und ist seither verschwunden.

Wie die Beamten melden, ist der Rentner orientierungslos und auf Medikamente angewiesen. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage.

Anzeige

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Siegfried W. Quelle: Polizei Dresden

Weitere DNN+ Artikel

Der 88-Jährige ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Er hat graue, kurz geschnittene Haare mit ausgeprägten Geheimratsecken und eine eher blasse Gesichtsfarbe. Der Mann ist schlecht zu Fuß unterwegs und nutzt einen Gehstock. Was er bei seinem Verschwinden anhatte, ist nicht bekannt.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Siegfried W. nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä