Dresden

Die Polizei in Dresden hat am Sonnabend zwei Einbrecher geschnappt. Wie die Beamten mitteilen, drangen die beiden 23 und 33 Jahre alten Männer gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Glasewaldtstraße ein und stahlen eine Geldbörse sowie ein Notizbuch. Die Täter konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Fährtenhund zum Einsatz kam, gestellt werden.

Nach Angaben der Polizei hatten die Männer zuvor bereits vergeblich versucht, in zwei Geschäfte im gleichen Haus einzubrechen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von DNN