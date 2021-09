Dresden-Striesen: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Dresden

Bei einem Unfall an der Kreuzung Stübelallee und Karcherallee im Stadtteil Striesen ist am Donnerstag ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei Dresden am Sonntag mit. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr mit seinem Wagen ohne anzuhalten über eine Ampel. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 22-Jährige radelte von der Berthold-Brecht-Allee in Richtung Karcherallee. Als er an der Fußgängerampel vor dem Großen Garten über die Stübelallee fuhr, rollte bereits das Auto an und bog nach rechts auf die Karcherallee ab.

Der Radfahrer musste schnell zur Seite fahren, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte er, der Autofahrer flüchtete. Hinweise zum Unfall und insbesondere dem Auto oder dessen Fahrer nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen.

Telefon: 0351/4832233

Von ffo