Dresden

Ein unter Drogen stehender Mann hat am Samstagmorgen einen Ladendetektiv bedroht, der ihn in einem Supermarkt in Dresden-Striesen beim Stehlen erwischt hatte. Auf seine Tat angesprochen, bedrohte und attackierte der mutmaßliche Täter den Detektiv mit einem Messer.

Die Polizei konnte den 45-Jährigen festnehmen und ermittelt nun wegen schweren Raubes. Der Detektiv blieb unverletzt.

Von fkä