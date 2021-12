Dresden

Am Samstagabend kam es in Dresden-Strehlen auf der Teplitzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 59-jähriger Clio-Fahrer war stadteinwärts unterwegs, als er auf der Kreuzung Heinrich-Zille Straße mit einem weiteren Renault Clio kollidierte. Dessen 39-jähriger Fahrer wollte nach links in die Teplitzer Straße einbiegen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4 000 Euro

Ein anschließender Atemalkoholtest bei dem Älteren ergab einen Wert von mehr als 0,4 Promille. Somit wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere wenn sie Angaben zur Ampelschaltung machen können.

Hinweise:(0351) 483 22 33

Von SP