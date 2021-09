Dresden

Ein Mann hat am Montagnachmittag an der Karcherallee eine 13-Jährige bedrängt. Wie die Polizei mitteilt, war das Mädchen an der Haltestelle „Tiergartenstraße“ aus einem Bus der Linie 63 in Richtung Löbtau gestiegen und hatte auf einen Anschlussbus gewartet. Der Mann sprach die 13-Jährige zunächst an und fragte nach der Uhrzeit. Dann belästigte er sie mit obszönen Worten und berührte sie unsittlich. Das Mädchen schlug die Hand des Täters beiseite und flüchtete.

Der Mann war etwa 35 bis 40 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß und von fülliger Statur. Er hatte kurze dunkle Haare und relativ blasse Haut. Bekleidet war er mit einem dunkelroten Pullover, schwarzer Hose und dunklen Schuhen. Außerdem hatte er eine Tasche oder einen Rucksack dabei. Der Mann sprach dialektfrei Deutsch ohne auffälligen Akzent. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Hinweise: Tel. 0351/483 22 33

Von DNN