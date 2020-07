Dresden

Am Donnerstagabend ist an der Prohliser Allee ein Pkw in eine anrollende Straßenbahn geknallt. Die Ursachen der Kollision sind unbekannt. Sowohl die Straßenbahn als auch der Wagen wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Während die Straßenbahn auf dem Gleis verliebt, verteilte sich im Zuge des Aufpralls der Inhalt des Kraftstofftanks des Autos auf der Fahrbahn. Daraufhin waren Kameraden der Feuerwehr in anhaltendem Starkregen damit beschäftigt, die weitere Ausbreitung des Benzins verhindern.

Personen kamen bei dem Zusammenprall nicht zu schaden. Insgesamt waren 17 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen, der Rettungswache Leuben sowie die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz im Einsatz.

Von mb