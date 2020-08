Dresden

In der Nacht zu Samstag kam es gegen 2.15 Uhr auf der Straße Am Urnenfeld in Dresden-Stetzsch zu einem Autobrand. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein geparkter Skoda bereits lichterloh in Flammen und das Feuer hatte schon auf einen weiteren Skoda übergegriffen.

Mit zwei Strahlrohren löschten die Kameraden den Brand. Ein Fahrzeug brannte vollständig aus, das andere teilweise. Ein weiterer Kleintransporter wurde durch die Hitze des Feuers beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Etwa eine halbe Stunde später brannte im benachbarten Stadtteil Cossebaude auf der Erna-Berger Straße ein Mercedes Viano und wurde ebenfalls stark beschädigt.

Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

