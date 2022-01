Dresden

Die Polizei hat am Sonnabend einen 61-Jährigen vorläufig festgenommen, weil dieser versucht hatte, Waren aus einem Geschäft an der Hauptstraße zu stehlen. Wie die Beamten mitteilen, nahm der Mann die Waren aus den Auslagen, legte sie auf den Tresen und erklärte, die Produkte nicht bezahlen zu wollen. Er nahm sie an sich und wollte das Geschäft verlassen.

Als die 44 Jahre alte Mitarbeiterin des Shops ihn zurückhielt, schlug und trat der Mann auf sie ein und flüchtete mit dem Diebesgut. Er konnte später festgenommen werden und muss sich nun wegen räuberischen Diebstahl verantworten.

Von DNN