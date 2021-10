Dresden

Unbekannte haben einen silberfarbenen Citroen Jumper von der Moritzburger Straße in Stadt Neudorf gestohlen. Festgestellt wurde der Diebstahl am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr. Der Wagen ist fünf Jahre alt. Seinen Wert gibt die Polizei mit rund 30.000 Euro an.

Von BW